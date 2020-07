Realizzava copie fedeli di bici d’alta gamma: denunciato nel Catanese

La guardia di finanza è intervenuta in un’abitazione di Fiumefreddo di Sicilia, dove ha sequestrato 71 accessori e componenti per un valore commerciale di 15mila euro

Realizzava copie fedeli di prestigiose bici in carbonio da corsa di alta gamma destinati al mercato non ufficiale. È quanto scoperto dalla guardia di finanza del comando provinciale di Catania, che ha denunciato un cittadino nella cui abitazione di Fiumefreddo di Sicilia sono stati sequestrati 71 accessori e componenti per un valore commerciale di oltre 15mila euro. Le Fiamme Gialle della compagnia di Riposto hanno individuato una bicicletta assemblata con componentistica di varie marche, nonché un telaio e molteplici selle, manubri, attacco-manubri, gruppo comandi e guarniture non assemblati di noti brand italiani e stranieri. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà alla procura di Catania per contraffazione, che prevede la pena della reclusione fino a 4 anni e la multa fino a 35mila euro.