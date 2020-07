Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Un intero nucleo familiare di Catania, una coppia di genitori e i loro due figli minorenni, è risultato positivo al Covid-19. I quattro, che abitano in un rione popoloso della città sono asintomatici e attualmente sono in quaranta fiduciaria nella loro abitazione. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:39 - Famiglia positiva a Catania, in quattro in quarantena



Un intero nucleo familiare di Catania, una coppia di genitori e i loro due figli minorenni, è risultato positivo al Covid-19. I quattro, che abitano in un rione popoloso della città sono asintomatici e attualmente sono in quaranta fiduciaria nella loro abitazione. La notizia ha trovato conferma in fonti sanitarie. La positività di uno dei componenti la famiglia sarebbe emersa durante il protocollo di sicurezza applicato prima di un ricovero di uno di loro in un ospedale della città, dove è stato eseguito il primo tampone. I successivi hanno permesso di diagnosticare la positività al Covid-19 degli altri tre. Sono stati avviati gli accertamenti per individuare la catena di contatti e le persone potenzialmente coinvolte.