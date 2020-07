Armi, spaccio ed estorsioni ad Adrano: 15 arrestati tra cui minorenni

Le persone coinvolte sono indagate a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanza stupefacente e per reati in materia di armi e per estorsione. Ad alcuni è contestata anche l'aggravante di avere agevolato una cosca mafiosa

Quindici persone, tra cui dei minorenni, sono state arrestate dalla polizia di Catania con l'accusa di far parte di una banda di spacciatori che operava ad Adrano. Sono indagate a vario titolo dalle Procure Distrettuale e per i Minorenni di Catania per associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanza stupefacente, per reati in materia di armi e per estorsione. Ad alcuni è contestata anche con l'aggravante di avere agevolato la cosca mafiosa 'Scalisi'.