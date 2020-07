Castelvetrano, 29enne muore dopo il parto: ospedale avvia un'indagine

Si indaga sulla morte di una ragazza, S.N 29enne di origine tunisina, deceduta dopo un parto cesareo nell'ospedale di Castelvetrano. La giovane si trovava ricoverata nel reparto degenza del nosocomio ed è stata trovata senza vita questa mattina. In nottata la donna, che in passato ha avuto un parto gemellare, aveva dato alla luce una bimba, che tuttora si trova in buone condizioni di salute. La direzione sanitaria dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano ha avviato un'indagine interna e il cadavere sarà sottoposto all'esame autoptico dai medici dell'Istituto di medicina legale del Policlicinico Paolo Giaccone di Palermo.