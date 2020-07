Incidente stradale, autocarro in fiamme sulla Ragusa-Catania

L'incendio si è sviluppato al chilometro due della Strada Statale 514 ed è stato originato da un guasto all'impianto elettrico che ha rapidamente coinvolto il veicolo senza danni per il conducente né per gli altri mezzi in transito

Un autocarro che trasportava bevande ha preso fuoco mentre era in marcia sulla Ragusa-Catania. L'incendio si è sviluppato al chilometro due della Strada Statale 514 ed è stato originato da un guasto all'impianto elettrico che ha rapidamente coinvolto il veicolo senza danni per il conducente né per gli altri mezzi in transito. Dopo che i pompieri hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'area, è stata ripristinata la viabilità in attesa che il mezzo venisse rimosso.