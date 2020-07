Catania, garage abusivi in condominio del Comune: 10 denunciati

Durante i controlli, la polizia ha anche scoperto un minorenne che lavorava come muratore in nero insieme al padre e un soggetto percettore di reddito di cittadinanza che aveva costruito illegalmente un’officina meccanica. Notificati anche due Daspo urbani a parcheggiatori in zona aeroporto

Dieci persone che hanno costruito abusivamente altrettanti garage in un condominio di proprietà del Comune di Catania sono state denunciate dagli agenti del commissariato Librino. Durante i controlli la polizia ha scoperto anche un minorenne a lavorare, come muratore, in nero assieme al padre.

I controlli

Al Villaggio Campo Mare gli agenti del commissariato hanno denunciato tre persone per l'occupazione abusiva di una villa di un privato acquistata all'asta 5 anni fa. In un terreno di pertinenza della villa, uno dei tre, percettore di reddito di cittadinanza, aveva costruito abusivamente un'officina meccanica. Nel Villaggio Ippocampo di Mare è stato invece sorpreso un genitore che utilizzava il figlio minorenne nel trasporto acqua potabile e che aveva scoperto la violazione dei sigilli apposti di recente in una villa di lusso, sequestrata penalmente in quanto costruita illegalmente in zona Oasi. I poliziotti hanno infine notificato a 2 parcheggiatori recidivi della zona dell'aeroporto i Daspo urbani emessi dal questore di Catania.