Agrigento, ritrovata 15enne scomparsa a Palermo a metà giugno

Una ragazza di 15 anni, scomparsa a Palermo a metà giugno, è stata ritrovata dai carabinieri ad Agrigento. È stata trovata in viale Leonardo Sciascia nei pressi del centro per immigrati 'La Mano di Francesco'. La giovane viveva in un alloggio di fortuna.

L'appello della madre

A denunciare l'allontanamento della ragazza dall'abitazione in centro a Palermo era stata la madre alla trasmissione televisiva 'Chi l'ha visto?'. "È sparita mentre io mi trovavo da mio fratello - aveva spiegato -. L'ho cercata ovunque, ma lei ha spento il telefono e da allora non sono più riuscita a parlarle. Non credo sia in buone mani, ho saputo che la persona con cui si troverebbe è poco raccomandabile e forse, proprio dopo avere intuito che avevo scoperto tutto, ha avuto paura". Il giorno della scomparsa la ragazza indossava un completino verde militare e ha portato con sé uno zainetto e i documenti personali.