Siracusa, scoperti 20 lavoratori irregolari: sette denunce

Venti lavoratori irregolari su 51 sono stati scoperti dai carabinieri del Nel e dall'Ispettorato territoriale del Lavoro di Siracusa, in 13 aziende che operano nei settori edile, agricoltura, bar-ristoranti e autolavaggi, per contrastare il lavoro nero. Controlli tra Canicattini Bagni, Priolo Gargallo, Rosolini, Melilli, Floridia e Pachino. Individuati 9 lavoratori in nero, nel corso dei controlli in cantieri edili, bar-ristoranti, imprese di pulizie, aziende agricole. Nei confronti dei titolari delle 6 aziende è scattato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per avere utilizzato "in nero" più del 20 per cento della forza lavoro. Nei confronti di sette datori di lavoro è scattata la denuncia per diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Le sanzioni amministrative irrogate ammontano a 30 mila euro e le ammende contestate ammontato a oltre 8 mila euro.