Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"L'Isola della luce narra della luce e del buio, del conflitto tra luce e tenebre, un conflitto eterno. In questo conflitto dobbiamo sempre cercare di sapere da che parte stare: dalla parte della luce e della vita", ha detto il maestro Nicola Piovani aprendo ieri sera al teatro greco di Siracusa l'iniziativa della Fondazione Inda "Per Voci sole". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:44 - Riaperto con Piovani il Teatro greco di Siracusa dopo il lockdown

"L'Isola della luce narra della luce e del buio, del conflitto tra luce e tenebre, un conflitto eterno. In questo conflitto dobbiamo sempre cercare di sapere da che parte stare: dalla parte della luce e della vita", ha detto il maestro Nicola Piovani aprendo ieri sera al teatro greco di Siracusa l'iniziativa della Fondazione Inda "Per Voci sole". L'Istituto Nazionale del Dramma Antico ha posticipato di un anno la stagione delle rappresentazioni classiche e ripensato per questa fase post Covid un'iniziativa tutta nuova. Il via è dell'Isola della Luce, cantata per soli coro e orchestra di Nicola Piovani, che chiude la sua presentazione dedicando il lavoro di musicisti al maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso, suo grande amico. Invece dei cinquemila spettatori seduti sui gradoni in pietra, l'Inda ha posizionato 480 sedie sul palcoscenico, su un piccolo palco i 20 musicisti mentre l'antica cavea è la scenografia naturale per i 12 coristi.