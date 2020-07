Palermo, incendiati cumuli di rifiuti a Brancaccio

La zona in via Vittorio Ducrot è stata invasa dal fumo. Il rogo ha coinvolto buona parte della strada e ha reso necessario l'intervento di alcune squadre dei vigili del fuoco

Un grosso incendio è divampato nella zona industriale di Brancaccio a Palermo dove ci sono diverse discariche di rifiuti. Questa mattina con il gran caldo sono andati in fiamme diversi cumuli. La zona in via Vittorio Ducrot è stata invasa dal fumo. Il rogo ha coinvolto buona parte della strada e ha reso necessario l'intervento di alcune squadre dei vigili del fuoco.