Incendia l'auto della ex, denunciato 20enne nel Catanese

I carabinieri di Biancavilla e della compagnia di Paternò hanno denunciato un 20enne di Adrano per danneggiamento seguito da incendio. Il giovane, ieri sera, ha minacciato la sua ex fidanzata, che lo ha lasciato e che non vuole riallacciare la relazione, di gravi ritorsioni, compresa la minaccia di "dare fuoco a tutto". Alcune ore dopo la ragazza ha trovato la sua vettura danneggiata dalle fiamme che erano state spente dai vigili del fuoco e ha presentato denuncia ai carabinieri. Sul posto militari dell'Arma hanno sequestrato due bottiglie di plastica che contenevano il liquido infiammabile utilizzato per appiccare l'incendio.