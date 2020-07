Sgominata banda di razziatori d'uva, sei arresti nel Catanese

In provincia di Catania i carabinieri hanno sgominato una banda di razziatori d'uva. Arrestati in flagranza sei persone per furto aggravato in concorso. Sono S:T. di 39 anni, D.L. di 40, G.S. di 37, G.S. di 36, G.M. di 31, A.L.V. di 29. Due di loro erano su furgone Fiat Ducato scortato da una Ford Ka con a bordo gli altri quattro indagati intercettati da militari in contrada Mangalavite-Corvo. A conclusione di un pericoloso inseguimento i due mezzi sono stati bloccati e le sei persone fermate.

Arnesi da scasso

Nell'abitacolo sono stati trovati arnesi da scasso e circa tre tonnellate di uva da tavola tipo Vittoria, rubata in un vigneto di contrada Ragoleto di Licodia Eubea, che è stata restituita al legittimo proprietario.