Condannati per due rapine nel 2016 e 2017: arrestati a Catania

La squadra mobile di Catania ha arrestato due rapinatori in esecuzione di altrettanti ordini di carcerazione emessi dalla Procura generale etnea. Si tratta di un 26enne, condannato a tre anni e due mesi di reclusione, e di un 34enne, che deve scontare quattro anni. Entrambi sono ritenuti responsabili di due rapine commesse rispettivamente nel 2016 e nel 2017. Il più giovane, insieme a dei complici, fece irruzione in un negozio e dopo aver immobilizzato il titolare con del nastro adesivo alle braccia e alla bocca, trafugò monili in oro, orologi e altri oggetti preziosi. Il 34enne, invece, con l’aiuto di una decina di complici, alcuni dei quali arrestati in flagranza all’epoca dei fatti, aggredì e derubò tre cittadini cinesi a Giarre.