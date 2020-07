Sorpreso con oltre 100 grammi di cocaina, arrestato nel Siracusano

In carcere un 26enne, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel borsello che aveva con sé c'erano anche 21 dosi di eroina già confezionate e 1.374 euro

Un 26enne è stato arrestato nel Siracusano dagli agenti della squadra mobile dopo essere stato sorpreso per strada con un borsello all’interno del quale erano contenuti oltre 100 grammi di eroina in pietra. Il giovane è stato trasferito in carcere con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione

Una volta intercettato, il 26enne, da tempo tenuto sotto controllo dagli investigatori, è stato sottoposto a perquisizione: nel borsello aveva 100,47 grammi di eroina in pietra; 21 dosi di eroina già confezionate dal peso di 6,10 grammi; 7 dosi di cocaina del peso di 2 grammi. Il giovane aveva con sé anche 1.374 euro, derivanti probabilmente dall'attività illecita di spaccio. Il servizio è stato effettuato con l'ausilio del personale dell'unità cinofila della Polizia di Stato di Catania, che ha impiegato i cani "Mavi" e "Colt", specializzati nella ricerca di sostanze stupefacenti.