Uomo arrestato a Palermo, nascondeva in casa droga e 15mila euro

Insospettiti dal continuo andirivieni dalla sua abitazione, nel quartiere Borgo Nuovo, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione trovando 100 grammi di marijuana oltre al materiale per il taglio e il confezionamento

A Palermo i carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni con l'accusa di spaccio di stupefacenti. Insospettiti dal continuo andirivieni dalla sua abitazione, i militari nel quartiere Borgo Nuovo, hanno eseguito una perquisizione trovando 100 grammi di marijuana oltre al materiale per il taglio e il confezionamento. L'arrestato si trova ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Nel corso della perquisizione sono stati trovati nell'appartamento 15mila euro in contanti.