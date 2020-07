Agrigento, organizzano processione nonostante norme Covid: 8 denunce

Il corteo, di cui non era stata data comunicazione, è partito dal Santuario di San Calogero intorno alle 12 del 5 luglio per arrivare fino al centro storico, dove è stato bloccato dagli agenti

Otto persone sono state denunciate dalla polizia di Stato di Agrigento perché ritenute responsabili di una processione religiosa non autorizzata, che si è tenuta il 5 luglio in occasione della festività di San Calogero contravvenendo alle disposizioni anti-contagio.

Il corteo

Il corteo, di cui non era stata data alcuna comunicazione, è partito dal Santuario di San Calogero intorno alle 12 per arrivare fino al centro storico, dove è stato bloccato dagli agenti. Processioni e riti erano stati annullati a causa dell'emergenza Covid-19 per evitare assembramenti. Gli indagati però non si sono dati per vinti e hanno deciso di organizzare comunque il corteo, con tanto di piccolo carro su cui era stato posto un simulacro di San Calogero, trasportato dal Santuario fino a via Porcello.