Catania, sequestrati oltre 6mila euro a 17 posteggiatori abusivi

Ammonta a 6.168 euro il denaro sequestrato dalla Polizia a 17 posteggiatori abusivi sorpresi la settimana scorsa a 'lavorare' per le strade del centro della città. Uno di loro, F.S. di 28 anni, è stato arrestato dopo aver aggredito gli agenti: era stato sorpreso a svolgere l’attività in viale Ruggero di Lauria, nei pressi di un supermercato. Ora è ai domiciliari, in attesa del processo per direttissima.

L’operazione

L'operazione di controllo dei parcheggiatori abusivi si è svolta nell'ambito dei servizi disposti dal questore Mario Della Cioppa. Gli agenti hanno controllato il litorale della Plaia, le strade del centro storico, quelle interessate dalla presenza di uffici pubblici come le vie a ridosso di piazza San Domenico e piazza Della Borsa.