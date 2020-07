Palermo, spaccio e minacce a pubblico ufficiale: arrestato 24enne

A Palermo, la polizia di Stato ha arrestato nel mercato storico di Ballarò un ghanese di 24 anni per violenza, resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto d'armi e ricettazione. Il giovane si trovava insieme ad altri stranieri in cortile delle Bisacce e alla vista degli agenti del commissariato Oreto ha gettato un involucro con 5 grammi di eroina in una villetta adiacente.

L’arresto

Per evitare i controlli, il 24enne, in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, ha cercato di fuggire spingendo e colpendo i poliziotti. Una volta bloccato, più volte è andato in escandescenze, si è ferito e ha insultato e tentato di mordere gli agenti. All’interno del suo zaino sono stati trovati due coltelli, un involucro di cellophane con dentro eroina, un iPhone e 16 collane e braccialetti di finte perle contenute all'interno di un panno in velluto di colore blu. Tutto è stato sequestrato. Nel corso dell'udienza celebrata con rito direttissimo, l'arresto del 24enne è stato convalidato. Per recuperare l’eroina lanciata all’interno della villetta sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno aperto un cancello.