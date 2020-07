Porto Empedocle, sbarcati i primi migranti dalla Ocean Viking

Sono sbarcati ieri sera a Porto Empedocle i primi migranti della Ocean Viking risultati negativi al tampone a cui sono stati sottoposti (FOTO). Sono in totale 123 persone, che sono state fatte salire su un autobus dalla stiva della nave della ong Sos Mediterranee per essere accompagnati sulla Moby Zazà, dove trascorreranno il periodo di quarantena. Gli altri 57 migranti, per i quali l'esito del test non è ancora arrivato dall'Asp di Ragusa, resteranno, in attesa dell'esame sulla Ocean Viking. Le operazioni sono state coordinate dalla Guardia Costiera di Ragusa. (LO SPECIALE MIGRANTI)