Catania, morto Giuseppe Rizza: addio all'ex Juve Stabia e Nocerina

Calcio in lutto: questa mattina è morto Giuseppe Rizza, ex esterno di Juve Stabia e Nocerina, cresciuto nelle giovanili della Juventus con la quale aveva vinto scudetto e Supercoppa Primavera. Aveva 33 anni: era ricoverato d'urgenza all'ospedale Cannizzaro di Catania a causa di un'emorragia cerebrale. I medici lo avevano risvegliato dal coma farmacologico lo scorso 22 giugno. Aveva indossato le casacche di Juve Stabia e Nocerina in serie C.