Droga a Castelvetrano, ai domiciliari uno spacciatore 46enne

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Castelvetrano (in provincia di Trapani), nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 46enne castelvetranese già noto alle forze dell’ordine per reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, dopo le formalità di rito e su diposizione della procura della Repubblica di Marsala, è stato posto agli arresti domiciliari.

L’operazione

I militari operanti, che da qualche tempo monitoravano i movimenti dell’arrestato, hanno predisposto un servizio di pedinamento nei suoi confronti con cui si è potuto comprovare che il 46ebbe si recava presso una nota piazza di spaccio palermitana per acquistare sostanze stupefacenti. I militari hanno deciso di controllarlo al ritorno dal capoluogo, trovando 33 grammi di cocaina suddivisi in 3 ovuli e 42 grammi di eroina in 4 ovuli, abilmente nascosti nell'auto sulla quale viaggiava l’uomo. I militari hanno poi perquisito la sua abitazione, dove hanno trovato 6 flaconi di metadone, un bilancino di precisione e la somma contante di euro 100 in banconote di piccolo taglio, verosimilmente profitto dell’attività di spaccio. Tutto è stato posto sotto sequestro. L’arrestato, dopo le formalità di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Marsala, è stato tradotto agli arresti domiciliari.