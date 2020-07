Partinico, furto di computer negli uffici comunali: indagini in corso

Sono in corso le indagini dei carabinieri, i quali dovranno accertare come i ladri siano riusciti a entrare data la mancanza di segni di effrazioni su porte e finestre

Rubati la notta scorsa due computer e un monitor negli uffici comunali di urbanistica, lavori pubblici e Suap del Comune di Partinico, in provincia di Palermo. Ancora da chiarire se siano stati portati via anche documenti di alcune pratiche. Sono in corso le indagini dei carabinieri, i quali dovranno accertare come i ladri siano riusciti a entrare data la mancanza di segni di effrazioni su porte e finestre. Il commissario del Comune, Rosaio Arena, ha disposto una verifica per stabilire se vi siano stati furti anche tra i documenti cartacei.