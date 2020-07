Riesi, scoperta piantagione di cannabis: arrestato 31enne

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri di Riesi, in provincia di Caltanissetta, per coltivazione di sostanza stupefacente. In contrada Margio-Capreria è stata scoperta una piantagione dotata di impianto idrico di 46 piante di cannabis, alte quasi due metri, nascosta da un costone di roccia e disposta su quattro filari in un fondo di proprietà del 31enne. L'uomo è stato posto ai domiciliari. Dopo la convalida dell'arresto, avvenuto in flagranza, il gip ha disposto la misura dell'obbligo di firma.