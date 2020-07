Gestione illecita di rifiuti: due denunce nel Palermitano

A Ficarazzi, nel Palermitano, è stata sequestrata da agenti della polizia ferroviaria un'area di circa 2000 metri quadri, dove veniva svolta un'attività non autorizzata di gestione di rifiuti. All'interno dei capannoni della ditta abusiva sono stati trovati container contenenti materiale di varia natura, oltre a rifiuti in alluminio e ferro, e altri pieni di rame e fili elettrici, in parte già sguainati, per un peso di circa una tonnellata. Nell'area sono stati trovati anche batterie esauste e altri rifiuti speciali pericolosi, ammassati direttamente a contatto con il terreno. Due uomini di 57 anni, residenti a Misilmeri, sono stati denunciati per gestione non autorizzata di rifiuti e ricettazione.