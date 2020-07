Droga, operazione dei carabinieri in Sicilia: nove arresti

Le indagini hanno consentito di disarticolare la rete di pusher che agiva in diverse piazze di spaccio, soprattutto a Caltagirone, una delle quali nelle immediate vicinanze di un istituto scolastico

Oltre 100 carabinieri del comando provinciale di Catania, su delega della Procura di Caltagirone, hanno eseguito nelle province di Catania e Trapani un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di nove persone tutte ritenute responsabili, a vario titolo, di concorso in detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno consentito di disarticolare la rete di pusher che agiva in diverse piazze di spaccio, soprattutto a Caltagirone, una delle quali nelle immediate vicinanze di un istituto scolastico.