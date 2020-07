Cefalù, si tuffa in mare e batte la testa su uno scoglio: grave 25enne

Un ragazzo di 25 anni ha battuto la testa contro uno scoglio mentre si tuffava in mare ed è rimasto gravemente ferito. E’ successo a Cefalù, in provincia di Palermo, nella zona del molo vecchio. Il giovane, A. Z., originario di Genova, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all'ospedale Giglio di Cefalù. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata: ha riportato un grave trauma cranico. Sull’incidente sono in corso indagini dei carabinieri.