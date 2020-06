Isola di Salina, balena liberata dalla Guardia Costiera

Una balena è stata soccorsa e liberata dalla Guardia Costiera a largo dell’isola di Salina (in provincia di Messina). La coda era rimasta incastrata in un’enorme rete, che impediva al cetaceo di muoversi al meglio. Sul posto è giunta un’imbarcazione dei militari, che ha agganciato la parte del corpo su cui intervenire per poter operare al meglio. Sono poi entrati in azione i sub, che si sono immersi con muta e ossigeno per tagliare il cordame e liberare in maniera definitiva la balena.