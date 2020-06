Siracusa, sorpreso a dare fuoco ad alcune sterpaglie: denunciato

La polizia ha denunciato un 65enne di Siracusa perché sorpreso a dare fuoco ad alcune sterpaglie nei pressi di una pista ciclabile, abitualmente frequentata da sportivi o da persone che intendono svolgere attività fisica o passeggiate.

La Questura ha predisposto un piano dedicato di controllo riguardante proprio il problema degli incendi dolosi appiccati da piromani per bruciare delle sterpaglie, in assenza delle condizioni minime di sicurezza e in deroga alle vigenti norme.