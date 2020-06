Monreale, incendio in un canneto: danneggiate sei auto da rottamare

Le fiamme si sono propagate tramite grossi cumuli di spazzatura che si trovavano nella zona. Alimentato dal vento, il rogo si è poi propagato in un'area adibita a deposito di automobili

Un incendio è scoppiato a Monreale, in provincia di Palermo, in un canneto nei pressi della linea ferrata distruggendo alcune auto da rottamare in un parcheggio nella zona di piazzale Florio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti del locale Comando di Polizia Municipale e i vigili del fuoco. Il titolare del parcheggio ha presentato denuncia ai carabinieri.

L'incendio

Le fiamme si sono propagate tramite grossi cumuli di spazzatura che si trovavano nella zona. Alimentato dal vento, il rogo si è poi propagato in un'area adibita a deposito di automobili. Nel parcheggio sei automobili destinate alla demolizione sono state avvolte dalle fiamme. Altre vetture e due carro attrezzi sono stati spostati grazie all'intervento di alcuni passanti e dei vigili del fuoco.