Catania: sequestrate 1,5 tonnellate di tonni, sanzionate due persone

Tredici esemplari di tonno rosso (Thunnus Thinnus), per un peso complessivo di una tonnellata e mezza e privi di tracciabilità, sono stati sequestrati dai militari della Sezione Operativa Navale della guardia di finanza di Catania nel porticciolo di Ognina (nel Catanese). Il pescato era a bordo di un furgone. Il conducente ed una seconda persona che era con lui sono stati sanzionati. Il pescato, conservato in una cella frigorifera nel Maas, è stato sottoposto ad esami dell'Asp, che ne hanno accertato le caratteristiche di freschezza favorevoli.

Il pescato donato in beneficenza

Una analisi dei campioni per la ricerca dei tenori di Istamina nell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia ha certificato la commestibilità del prodotto, che è stato donato in beneficenza al Banco Alimentare. Si provvederà a farlo lavorare da uno stabilimento autorizzato, che lo suddividerà in adeguate porzioni per destinarlo ai vari enti caritatevoli.