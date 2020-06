Cefalù, trovata e sequestrata una discarica abusiva

Nell'area sono stati trovati frigoriferi dismessi, sfabbricidi derivanti da attività di demolizione e ristrutturazione edilizia, otto veicoli abbandonati e la presenza non autorizzata di un deposito di gpl, per un totale di 532 bombole tra piene e vuote. Denunciato un uomo di 51 anni

A Cefalù, in provincia di Palermo, la polizia - insieme a personale dell'Arpa e ai vigili del fuoco - ha sequestrato una discarica abusiva in contrada San Nicola. Nell'area sono stati trovati frigoriferi dismessi, sfabbricidi derivanti da attività di demolizione e ristrutturazione edilizia, otto veicoli abbandonati e la presenza non autorizzata di un deposito di gpl, per un totale di 532 bombole tra piene e vuote.

La denuncia

L'uomo che gestiva il terreno, un commerciante di Cefalù di 51 anni, è stato denunciato alla procura di Termini Imerese: è accusato di aver creato e gestito una discarica abusiva, di detenzione di materiale esplodente e getto pericoloso di cose, per avere operato il travaso di gpl da una bombola all'altra così da provocare emissioni di gas.