Siracusa, picchia e versa candeggina su ex convivente: ai domiciliari

Un 45enne, residente in provincia di Siracusa, è stato posto agli arresti domiciliari dalla polizia dopo lesioni causate alla ex convivente. All'uomo era già stato notificato un decreto di non avvicinamento. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, per due volte - il 12 e il 13 giugno scorso – l’uomo avrebbe colpito ripetutamente la donna con pugni e calci al volto, tirandole i capelli e versandole addosso della candeggina, cagionandole un trauma cranico e un trauma all'occhio sinistro e provocandole lesioni a una costola.