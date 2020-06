Siracusa, sequestrati quattro immobili a un trafficante di droga

Quattro immobili dal valore di circa 800 mila euro, situati nel centro storico di Ortigia a Siracusa, sono stati sequestrati a un uomo di 73 anni, A.M. Il provvedimento, finalizzato alla confisca, è stato richiesto dalla procura di Catania ed emesso ai sensi dell'art. 20 del codice antimafia. L'uomo, infatti, è stato condannato in via definitiva per traffico di sostanze stupefacenti ed è attualmente imputato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga.

Le indagini

Secondo i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo, il 73enne nel corso del tempo avrebbe acquisito un corposo patrimonio immobiliare nell'isola. Negli anni che vanno dal 1986 al 1999 e dal 2016 al 2017 l'uomo avrebbe gestito traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, "avvalendosi della collaborazione dei propri familiari, tutti pienamente coinvolti nella sua attività criminale", acquistando poi quattro appartamenti a Ortigia "impiegando i proventi delle proprie attività illecite". Le indagini hanno messo in luce come il 73enne e il suo nucleo familiare in quegli anni "percepissero redditi leciti talmente esigui da non poter giustificare l'acquisizione degli immobili". Secondo i militari, A.M. aveva intestato la titolarità degli appartamenti alla moglie e a uno dei figli, provvedendo a separarsi fittiziamente dalla consorte. Il 73enne però convive ancora stabilmente con la consorte e ha fino a oggi goduto della disponibilità degli immobili.