Partinico, picchia la moglie davanti ai figli piccoli: arrestato

A Partinico, in provincia di Palermo, un uomo di 43 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e di minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

L'allarme

La richiesta di aiuto è arrivato dal figlio dell'uomo, dopo che il padre ubriaco stava picchiando la madre. Quando sono arrivati gli agenti, l'uomo si è scagliato anche contro di loro. Portati in commissariato, la donna ha cercato di scagionare il marito. I figli - che l'avevano accompagnata - le hanno chiesto di raccontare la verità.

La ricostruzione dei fatti

Per l'ennesima volta, quella sera, il marito era rientrato a casa ubriaco e le aveva chiesto una somma di denaro. La donna si era rifiutata ed è stata presa a schiaffi e calci non curante della presenza dei due figli, che erano intervenuti in sua difesa, cercando di sottrarla alla violenza del padre. Ma quell'uomo, per tutta risposta, aveva anche colpito il minore con un pugno alla schiena. Il gip ha disposto i domiciliari in una diversa abitazione dalla famiglia.