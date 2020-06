Catania, trovate munizioni, droga e una pistola in un locale abusivo

L'arma e la cocaina sono state sequestrate dai carabinieri. Erano in un locale abusivo chiuso da un cancello e ricavato nell'intercapedine di un palazzo in via San Jacopo

I carabinieri di Catania hanno sequestrato una pistola calibro 7,65 con la matricola cancellata, tre caricatori e nove tra proiettili e munizioni dal caccia, oltre a circa grammi di cocaina in pietra nel Villaggio Zia Lisa II. Arma, munizioni droga sono stati trovati in un angusto locale abusivo chiuso da un cancello e ricavato nell'intercapedine di un palazzo in via San Jacopo.