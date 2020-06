Palermo, ruba un'auto per andare al mare: arrestato 18enne

Per il ragazzo sono scattate le manette dopo un lungo e spettacolare inseguimento per le vie di Mondello

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato a Palermo dopo un lungo inseguimento per furto d’auto. Il giovane, a bordo del veicolo rubato, è stato intercettato dalla polizia a Mondello: quindi gli agenti sono partiti all’inseguimento per le vie della borgata di mare di Palermo. La fuga si è conclusa nella zona di viale Aiace. Ritrovatosi in una strada senza uscita, il 18enne ha fermato l'auto e ha scavalcato la recinzione di una proprietà privata. Gli agenti però erano sulle sue tracce e, dopo una lunga ricerca, lo hanno incrociato mentre, a piedi, cercava di allontanarsi da Mondello. A quel punto per il ragazzo sono scattate le manette. Ha poi confessato di avere rubato l'auto in piazzale Giotto a Palermo per andare al mare.