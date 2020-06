Mafia a Enna, percepivano reddito di cittadinanza: denunciati

Erano state condannate per associazione mafiosa. Sono anche state segnalate all'Inps per la revoca dei benefici ottenuti e il conseguente recupero delle somme già erogate, di circa 70mila euro

A Enna la guardia di finanza ha scoperto persone condannate per associazione mafiosa che beneficiavano del reddito di cittadinanza. Accertato che parte dei beneficiari o dei componenti del nucleo familiare, riconosciuti quali affiliati alle cosche criminali, risultavano avere richiesto e ottenuto il sussidio di cittadinanza in assenza dei requisiti previsti. Invece, altri, hanno omesso di fornire informazioni utili per la determinazione dell'ammontare del beneficio.

Gli accertamenti

Cinque le persone - appartenenti alla criminalità organizzata - denunciate. Sono state, inoltre, segnalate all'Inps per la revoca dei benefici ottenuti e il conseguente recupero delle somme già erogate, di circa 70mila euro.