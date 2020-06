Modica, arrestato carabiniere per l'omicidio di un cuoco

I fatti risalgono al 10 novembre 2019, quando la vittima venne trovata senza vita in una stanza chiusa a chiave della propria abitazione

D. C., 39 anni, carabiniere residente a Giarratana (Ragusa) ma in servizio nel Siracusano, è stato arrestato dai propri colleghi per l'omicidio di Peppe Lucifora, 57 anni, avvenuto a Modica lo scorso novembre.

L'uomo, di professione cuoco, morto in circostanze misteriose, venne trovato chiuso a chiave in una stanza della sua abitazione a Modica, il 10 novembre del 2019. Il militare arrestato era tra i sospettati ed era stato anche sentito sul caso. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri di Modica, su richiesta del sostituto procuratore di Ragusa Francesco Riccio e su disposizione del Gip Eleonora Schininà.