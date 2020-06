Incendio nel centro di Sciacca, nessun ferito

Il fuoco ha lambito diverse palazzine. L'area è stata chiusa al traffico dalla protezione civile per ragioni di sicurezza, ma non si è reso necessario evacuare le case

Un vasto incendio si è propagato nel pomeriggio di ieri a Sciacca, nell'Agrigentino, in pieno centro abitato. Il fuoco ha lambito diverse palazzine. L'area è stata chiusa al traffico dalla protezione civile per ragioni di sicurezza. Non ci sono stati danni alle persone e non si è reso necessario evacuare le case.

L'incendio

Le fiamme hanno interessato un vasto appezzamento di sterpaglie. E sempre nelle scorse ore è tornata a essere critica la situazione anche nel bosco del Magaggiaro, nel territorio di Menfi, dove i piromani hanno distrutto almeno un centinaio di ettari di vegetazione.