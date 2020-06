Caltanissetta, perseguita e minaccia l’ex moglie: arrestato 34enne

L’uomo è accusato di stalking e tentata estorsione. Era già arrestato nel 2017 per il reato di atti persecutori nei confronti della donna, vittima di decine di telefonate intimidatorie

La Squadra Mobile di Caltanissetta ha arrestato un 34enne, accusato di stalking e tentata estorsione con l'aggravante di aver commesso i fatti in presenza dei figli minori. L'indagine è nata dalla denuncia presentata lo scorso mese di marzo dall'ex coniuge dell’arrestato, che ha raccontato di aver subito violenze e minacce dall'indagato.

Già arrestato nel 2017 per il reato di atti persecutori nei confronti della donna, a febbraio le avrebbe chiesto una somma di denaro, reagendo con insulti e minacce al rifiuto della ex. Spaventata, la donna è scappata via di casa con i figli rifugiandosi a casa di parenti. Da quel momento l’uomo l'avrebbe perseguitata con decine di telefonate intimidatorie.