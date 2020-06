Un uomo di 57 anni, Silvano Maimone, di Paceco (in provincia di Trapani), è morto in un incidente stradale sull'autostrada A29, nel tratto che da Trapani conduce a Birgi (nel Trapanese). L'uomo, per cause in corso di accertamenti da parte della polstrada, ha perso il controllo dell'auto schiantandosi contro il guardrail.