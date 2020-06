Catania: evade da domiciliari, va in ospedale e picchia agente: preso

L’uomo infuriato a causa della lunga attesa in pronto soccorso ha prima inveito contro una infermiera e poi ha aggredito un agente della polizia di Stato

E' evaso dagli arresti domiciliari per recarsi al pronto soccorso del Policlinico Vittorio Emanuele di Catania dove, infuriato a causa della lunga attesa, ha prima inveito contro una infermiera e poi ha aggredito un agente della polizia di Stato intervenuto in difesa della operatrice sanitaria. Per questo un 64enne, G. V., è stato arrestato. L’accusa è di resistenza e violenza a pubblico ufficiale aggravate ed evasione dagli arresti domiciliari. L’agente intervenuto, inoltre, ha riportato alcune contusioni.