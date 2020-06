Operazione antidroga a Catania, arresti ed espulsioni

A Catania sei extracomunitari sono stati arrestati dalla polizia e tre espulsi durante una vasta operazione antidroga svoltasi nel quartiere di San Berillo Vecchio. Il quartiere era stato teatro il 29 ottobre dello scorso anno di una operazione, denominata The Wall, che si era conclusa con l'arresto di sette extracomunitari per spaccio.

L'operazione

All'operazione, effettuata la notte scorsa, hanno partecipato circa 100 agenti supportati da un elicottero e da alcune pattuglie della polizia locale. Gli agenti hanno arrestato due gambiani, H.P. di 22 anni e F.I. di 26, trovati con 28 dosi di marijuana, un bilancino di precisione, bustine per confezionare le dosi e 135 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. In manette anche un altro gambiano, M:S. di 22 anni, con gravi precedenti per violenza sessuale, risultato irregolare sul territorio. Altri due extracomunitari, anch'essi irregolari, sono stati espulsi con l'ordine di lasciare il territorio nazionale. Un altro gambiano, D.S. di 21 anni, è stato inoltre arrestato perché trovato in possesso di una dose di marijuana che aveva tentato di vendere.