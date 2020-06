Siracusa, rapine ed estorsioni: 16 condanne e 2 assoluzioni

Sedici condanne e due assoluzioni per oltre 100 anni di carcere a conclusione del processo scaturito dall'operazione Uragano del commissariato di Lentini (in provincia di Siracusa), con il coordinamento della Dda di Catania. Gli indagati si erano divisi i compiti specializzandosi in rapine ad anziani, estorsioni con il metodo del cavallino di ritorno ed incendi ad imprenditori a scopo estorsivo. Il tribunale di Siracusa ha assolto Sebastiano Raiti (per il quale il pm aveva chiesto 14 anni e 8 mesi di reclusione) e Francesco Siracusano (per lui chiesti 6 anni).

Le condanne

Condannati a 8 anni Maurizio Sambasile; a 9 anni Salvatore Palermo; sei anni a Filadelfo Amarindo; 8 anni a Vincenzo Sanzaro; 6 anni e 8 mesi ciascuno per Salvatore Rubino e Antonino Corso; sette anni e sei mesi ad Andrea Libertino; 5 anni ad Alfio Calabrò; 8 anni e 6 mesi a Salvatore Buremi; 8 anni a Giuseppe Anfuso; 8 anni e 2 mesi a Concetto Scrofani; 6 anni e 8 mesi a Salvatore Amato; 5 anni e 4 mesi a Miriam Coco; 2 anni e 6 mesi a Giuseppe Castro; 3 anni e 6 mesi Giuseppe Romano; 2 mesi ad Andrea Catania.