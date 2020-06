Coronavirus Palermo, dopo 95 giorni riapre Palazzo Reale

"Riapriamo lanciando un messaggio gioioso ma responsabile”, afferma il presidente della Fondazione Federico II, Gianfranco Miccichè. All’ingresso del percorso è già stato collocato un tunnel per la sanificazion. Per le visite, orario ridotto e prenotazione online obbligatoria

Venerdì prossimo, dopo 95 giorni di chiusura forzata per via dell’emergenza coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE), riapre alle 14 il complesso monumentale di Palazzo Reale e Cappella Palatina di Palermo. "Art is life!” è il motto scelto dalla Fondazione Federico II, nel segno del quale tornerà a spalancarsi il Portone Monumentale di Piazza del Parlamento. "Riapriamo lanciando un messaggio gioioso ma responsabile”, afferma il presidente della Fondazione, Gianfranco Miccichè.

Riapertura in sicurezza

All’ingresso del percorso è già stato collocato un tunnel per la sanificazione, che va ad aggiungersi “agli altri, ormai noti, strumenti di prevenzione per la salute dei turisti e del nostro personale”, spiega ancora Miccichè, che conclude: "Siamo, altresì, impegnati ad offrire ai visitatori, al più presto, la nuova mostra".

Gli orari

Per un breve periodo, Palazzo Reale riaprirà nel fine settimana, con il seguente orario: venerdì dalle 14 alle 19 (ultimo ingresso), sabato dalle 8.30 alle 18.30 (ultimo ingresso), domenica dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 11.30 alle 16.30 (ultimo ingresso) con prenotazione on line obbligatoria, attraverso il sito della Fondazione Federico II, anche per i gruppi (tour operator, agenzie di viaggio, guide turistiche, associazioni, istituti scolastici e università).

Il biglietto sarà acquistabile fino a 20 minuti prima dell'ultimo ingresso consentito in giornata.