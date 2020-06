Incidente a Gela, 13enne cade dalla bici elettrica e muore

Un ragazzino di 13 anni, A. G., ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto mentre era in sella alla propria bicicletta elettrica. E’ successo in via Recanati a Gela, in provincia di Caltanissetta. Il giovane ha perso il controllo della bici e, cadendo, ha battuto la testa sull'asfalto. Soccorso da alcuni passanti, le sue condizioni sono apparse subito gravissime e il 13enne è morto durante il tragitto verso l'ospedale. Inutili i tentativi dei medici del pronto soccorso di rianimarlo. Sull’accaduto indagano polizia municipale e forze dell'ordine: in particolare per accertare se nell’incidente sia coinvolto un altro veicolo.