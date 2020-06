Coronavirus in Sicilia, stabile il numero di positivi e nessun decesso

Resta invariato il numero dei casi di contagio da coronavirus in Sicilia, dove le persone positive sono 853 (LA DIRETTA - LO SPECIALE). Sono infatti tre le persone guarite rispetto all’ultima rilevazione, per un totale di 2.324, e sono tre anche le persone risultate positive (totale 3.455). I tamponi effettuati in tutto sono stati 171.384 (+5.691 rispetto a lunedì 8 giugno), su 144.193 persone. Nessuna variazione anche per quanto riguarda il numero dei decessi, 278 dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Degli attuali 853 positivi, 46 pazienti (uno in meno rispetto all'ultima rilevazione) sono ricoverati - di cui 6 in terapia intensiva (-1) - mentre 807 (+1) sono in isolamento domiciliare. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all'emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà venerdì.