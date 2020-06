Coronavirus Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Quattro migranti si sono allontanati dal centro Piano Torre Park Hotel ad Isnello (Pa), dove si trovavano in quarantena. Sono fuggiti dalla finestra del bagno dopo aver divelto le sbarre nella notte.

14:23 - Quattro migranti in quarantena fuggono da centro nel Palermitano

Quattro tunisini si sono allontanati dal centro Piano Torre Park Hotel ad Isnello (Pa). I quattro che si trovavano nel centro in quarantena hanno abbandonato la struttura per i migranti fuggendo dalla finestra del bagno. Le grate sono state divelte in nottata e i quattro uomini, dai 35 ai 22 anni, hanno fatto perdere le loro tracce. Sono scattate le ricerche nella zona da parte della polizia e degli uomini della forestale.



11:23 - Flash mob degli infermieri domani a Palermo

"Né angeli né eroi, ma professionisti della salute". È il titolo del flash mob organizzato dal Nursind, il sindacato degli infermieri, che si terrà domani, alle 10.30 in piazza Ottavio Ziino a Palermo, davanti all'assessorato alla Salute. Decine di infermieri da tutta la Sicilia parteciperanno all'evento per rivendicare il ruolo della categoria, dopo l'emergenza Covid, all'interno del sistema sanitario. L'iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di potenziare gli organici, di premiare il lavoro svolto dagli operatori sanitari con riconoscimenti economici, di risolvere il problema del demansionamento e garantire le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Con la manifestazione "si intende inoltre ribadire l'unità della categoria" e con l'obiettivo "di invitare tutte le istituzioni e gli infermieri a un confronto costruttivo per il bene dei lavoratori stessi e dei pazienti".

09:44 - L'esercito sanifica scuole a Messina

Prosegue a Messina l'attività di sanificazione condotta dall'esercito con i reparti della Brigata Meccanizzata "Aosta" a supporto delle istituzioni scolastiche per fronteggiare l'emergenza Covid-19 alla vigilia degli esami di stato. Negli ultimi giorni i nuclei disinfettori hanno sanificato diversi istituti scolastici dislocati nella città dello stretto. In particolare, presso il liceo scientifico, linguistico e delle scienze umane a indirizzo economico-sociale "Felice Bisazza", i militari della brigata siciliana hanno eseguito una bonifica del plesso situato nella zona nord della città. Sanificato anche l'istituto "Francesco Maurolico", fondato nel 1861. Gli uomini e le donne del 5° "Aosta" hanno sanificato, inoltre, l'istituto di istruzione superiore "Verona Trento" e il comprensorio "Majorana-Marconi". E' stata ultimata anche la sanificazione del liceo scientifico e linguistico "Archimede", e presso le aule, gli uffici e le pertinenze dell'istituto tecnico-economico intitolato al matematico e astronomo messinese Antonio Maria Jaci .

09:03 - Anci Sicilia: "Fondi ai comuni per gestione spiagge"

"Prendiamo atto dell'intenzione dell'assessore Cordaro di rifinanziare la legge n. 17 del 1998 che prevedeva la destinazione di specifiche risorse ai comuni per la gestione delle spiagge e di mettere in atto, insieme a noi sindaci, le azioni necessarie alla salvaguardia della salute e del benessere fisico dei nostri cittadini attraverso un approccio improntato alla massima collaborazione istituzionale". Lo afferma Leoluca Orlando, presidente di Anci Sicilia intervenendo, ieri pomeriggio, all'incontro fra i sindaci dei comuni costieri e l'assessore regionale al Territorio e Ambiente, Toto Cordaro per discutere della gestione sicura delle spiagge libere dopo l'emergenza da Covid-19. "Quella di oggi - continua Orlando - è un'occasione per chiarire in maniera puntuale le competenze degli amministratori locali e per fare ciò abbiamo la necessità di definire in maniera condivisa le regole per la gestione delle spiagge libere". "E' necessario avviare una campagna di comunicazione congiunta che coinvolga il Dipartimento di Protezione civile regionale e i comuni con il fine di informare il maggior numero di bagnanti possibile diffondendo quotidianamente tutte le indicazioni precauzionali necessarie ad evitare il contagio", aggiunge. "Bisogna distinguere fra la gestione ordinaria delle spiagge e le attività straordinarie e differenziare le attività di pulizia e sorveglianza normalmente effettuate da quelle supplementari e specifiche riferite all'applicazione delle norme anti Covid. Le iniziative per la prevenzione vanno, infatti, differenziate in relazione ai luoghi e alle modalità di balneazione e devono essere naturalmente più incisive nei luoghi che sono notoriamente più affollati ", osserva Mario Emanuele Alvano, segretario generale di Anci Sicilia.



7:29 - A Siracusa e provincia nessun positivo

Con la guarigione virologica degli ultimi due pazienti Covid, la provincia di Siracusa, prima tra le altre province siciliane, ha raggiunto,lo scorso sabato, lo storico traguardo di quota zero. A oggi, infatti, su 251 casi dall'inizio della pandemia si registrano 222 guarigioni e nessun paziente positivo. Da 13 giorni non ci sono più decessi e da 11 giorni non ci sono più contagi. Ne dà notizia l'Asp di Siracusa. La direzione dell'azienda sanitaria "esprime grande soddisfazione per l'importante risultato raggiunto, ma invita tutti i cittadini e gli operatori sanitari a non abbassare la guardia perché con l'apertura ai turisti potrebbero verificarsi nuovi casi e, dunque, occorre porre la massima attenzione nel mettere in opera tutte le misure che i governi nazionale e regionale hanno varato per gestire al meglio questa fase delicata".