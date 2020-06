Canicattini, bomba carta contro auto dell'ex comandante della polizia

L'auto dell'ex comandante della Polizia municipale di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, è stata danneggiata da una bomba carta ha danneggiato ieri notte l'autovettura. L'ordigno è stato fatto esplodere in via Umberto. Sono stati i residenti ad avvertire il forte boato e a chiamare carabinieri e vigili del fuoco.

Il sindaco: "Un atto vile"

"Si tratta di un atto vile, irresponsabile, che poteva avere conseguenze ben più gravi. Un atto che decisamente condanniamo - dichiarano il sindaco di Canicattini, Marilena Miceli, e il presidente del Consiglio comunale, Paolo Amenta - . Se qualcuno pensa di minare la tranquillità, la serenità e il vivere civile di una intera comunità che in questo momento è impegnata in una difficile ripresa dopo il lungo lockdown dovuto all'emergenza Covid-19, ha sbagliato di grosso".