A Palermo la polizia ha arrestato un gambiano di 20 anni che in via Aragona - a due passi da piazza Rivoluzione - ha rubato la borsa a una giovane che si trovava seduta intorno a un tavolo di un locale. Il 20enne è stato così arrestato e si trova ora nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima.